2019-08-23T11:22:31+03:00
Общество

Написал для возлюбленной нежную клятву: в исправительной колонии Ярославской области снова звучал свадебный марш

Три пары заключили брачный союз на территории ИК №1
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ислом и Катя вместе уже 6 лет/ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиИслом и Катя вместе уже 6 лет/ФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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В исправительной колонии №1 снова прозвучал свадебный марш. Три пары обменялись обручальными кольцами в актовом зале.

– Практически каждый месяц есть желающие создать новую ячейку общества, несмотря на то, что настоящая семейная жизнь начнется только после освобождения из мест лишения свободы, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Ислом и Катя познакомились в школе 6 лет назад. Они ни разу не расставались, и решили вместе преодолевать все сложности. Специально для торжественной церемонии Ислом написал для возлюбленной искреннюю и нежную клятву.

– Укрепление социальных связей с родными и близкими всегда положительно влияет на процесс исправления граждан, преступивших закон, – считает врио начальника ИК-1 УФСИН России по Ярославской области подполковник внутренней службы Демьян Кадников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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