СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-23T11:13:10+03:00

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В Ярославле к ноябрю хотят создать программу развития общественного транспорта. Это поручено сделать экспертной группе, которая создана в рамках работы над программой социально-экономического развития города в целом. В социально-экономическом развитии Ярославля выделено семь ключевых направлений. И совершенствование работы общественного транспорта стало одним из них.

В состав рабочей группы вошли представители перевозчиков и надзорных органов. 22 августа прошло первое заседание. — Мы определили цели и задачи дальнейшей работы. В ближайшие две недели соберем предложения всех членов группы и будем их рассматривать в рабочем режиме. Основными критериями являются реалистичность программы и направленность на потребности горожан. Мы проанализируем все предложения, которые поступят от перевозчиков и представителей общественности, — отметил первый заместитель директора ДГХ Сергей Волканевский. Напомним, власти уже заявляли, что хотят разделить весь транспорт города на три вида, сделать более удобным и прозрачным способ оплаты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU