В ростовской квартире погиб 59-летний мужчина
Возможно, он курил в постели
Подробности трагедии пока неизвестныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 22 августа, в Ростове в одной из квартир деревянного двухэтажного дома случилось задымление. В дымной комнате находился 59-летний мужчина. Он погиб.
По предварительным данным, погибший неосторожно обращался с огнем при курении. Подробности пока неизвестны.
Следователи проводят доследственную проверку. Они осматривают место гибели мужчины и опрашивают соседей и очевидцев.
– По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили пресс-службе в СУ СК России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU