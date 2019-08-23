2019-08-23T10:49:47+03:00
Происшествия

В ростовской квартире погиб 59-летний мужчина

Возможно, он курил в постели
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подробности трагедии пока неизвестныПодробности трагедии пока неизвестныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 22 августа, в Ростове в одной из квартир деревянного двухэтажного дома случилось задымление. В дымной комнате находился 59-летний мужчина. Он погиб.

По предварительным данным, погибший неосторожно обращался с огнем при курении. Подробности пока неизвестны.

Следователи проводят доследственную проверку. Они осматривают место гибели мужчины и опрашивают соседей и очевидцев.

– По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили пресс-службе в СУ СК России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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