В ростовской квартире погиб 59-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-23T10:49:47+03:00

Возможно, он курил в постели

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В четверг, 22 августа, в Ростове в одной из квартир деревянного двухэтажного дома случилось задымление. В дымной комнате находился 59-летний мужчина. Он погиб.

По предварительным данным, погибший неосторожно обращался с огнем при курении. Подробности пока неизвестны.

Следователи проводят доследственную проверку. Они осматривают место гибели мужчины и опрашивают соседей и очевидцев.

– По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили пресс-службе в СУ СК России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU