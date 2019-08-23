Житель Ярославской области побил приятеля и украл у него мобильник
Полиция установила его личность и возбудила уголовное дело
Изменить размер текста:
В полицию Ростовского района обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что в ходе возникшего конфликта его побил знакомый и украл у него телефон за 3 тысячи рублей.
Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 21-летний парень, который уже не раз был судим.
– Следственным подразделением ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Телефон у злоумышленника изъяли и вернули хозяину, а сам он ответит по закону за агрессивное поведение и может отправиться за решетку до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU