Житель Ярославской области побил приятеля и украл у него мобильник

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-23T09:56:44+03:00

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В полицию Ростовского района обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что в ходе возникшего конфликта его побил знакомый и украл у него телефон за 3 тысячи рублей.

Полиция нашла подозреваемого. Им оказался 21-летний парень, который уже не раз был судим.

– Следственным подразделением ОМВД России по Ростовскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Телефон у злоумышленника изъяли и вернули хозяину, а сам он ответит по закону за агрессивное поведение и может отправиться за решетку до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU