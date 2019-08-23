2019-08-23T09:39:40+03:00
Происшествия

В Ярославской области грузовик въехал в машину, в которой находились женщина и ребенок

Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области в аварии пострадали женщина и ребенок. Фото: УМВД России по Ярославской области.В Ярославской области в аварии пострадали женщина и ребенок. Фото: УМВД России по Ярославской области.
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В Ярославской области грузовик въехал в машину, в которой находились женщина и ребенок. Происшествие случилось 22 августа на федеральной трассе «Москва – Холмогоры» в Даниловском районе около 19 часов 50 минут.

- За рулем грузовика «Хендай» был 40-летний мужчина. Легковушкой «ВАЗ-2114» управляла 34-летняя женщина. С ней в салоне авто находился 6-летний мальчик. Оба они пострадали. Ребенку медицинская помощь была оказана на месте, женщину пришлось госпитализировать, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области

Сейчас идет проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Дзержинском районе Ярославля жителей напугал хлопок среди ночи. Оказалось, у них под окнами вспыхнул автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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