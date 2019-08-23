В Ярославской области грузовик въехал в машину, в которой находились женщина и ребенок
В Ярославской области грузовик въехал в машину, в которой находились женщина и ребенок. Происшествие случилось 22 августа на федеральной трассе «Москва – Холмогоры» в Даниловском районе около 19 часов 50 минут.
- За рулем грузовика «Хендай» был 40-летний мужчина. Легковушкой «ВАЗ-2114» управляла 34-летняя женщина. С ней в салоне авто находился 6-летний мальчик. Оба они пострадали. Ребенку медицинская помощь была оказана на месте, женщину пришлось госпитализировать, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области
Сейчас идет проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Дзержинском районе Ярославля жителей напугал хлопок среди ночи. Оказалось, у них под окнами вспыхнул автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU