2019-08-23T09:21:41+03:00
Происшествия

Хлопок и пожар: в «Яблоневом посаде» неожиданно вспыхнул автомобиль

Ярославцы сообщают еще о двух пострадавших во время происшествия машинах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Яблоневом посаде сгорел автомобиль. Фото: Андрей Воробьев в группе "Жесть Ярославль".В Яблоневом посаде сгорел автомобиль. Фото: Андрей Воробьев в группе "Жесть Ярославль".
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Сильный хлопок напугал в ночь на 23 августа жителей микрорайона «Яблоневый посад» в Дзержинском районе Ярославля. Оказалось, загорелась припаркованная во дворе машина.

- Сообщение о возгорании поступило в 1 час 53 минуты со 2-го Брагинского проезда. Загоревшаяся машина находилась у второго корпуса дома №4. На место происшествия выезжали две пожарные машины и 8 человек личного состава. К 2 часам 10 минутам возгорание было ликвидировано, - сообщили в МЧС России по Ярославской области.

Местные жители пишут в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте», что от загоревшейся машины пострадали два стоявших рядом автомобиля. Между тем, в комментариях владельцев транспорта не жалеют.

Пожар произошел в Ярославле в ночь на 23 августа. Фото: "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".

Пожар произошел в Ярославле в ночь на 23 августа. Фото: "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".

- Если бы авто стояло на стоянке, я бы посочувствовал. А так, на газоне, так что..., - пишут под постом.

В причинах возгорания разбираются эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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