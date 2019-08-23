2019-08-23T08:49:18+03:00
Общество

В Ярославле в 2020 году по федеральной программе отремонтируют 16 дорог

В порядок приведут почти 17 километров проезжей части
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле в 2020 году по программе БКД отремонтируют 16 дорог.В Ярославле в 2020 году по программе БКД отремонтируют 16 дорог.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле в 2020 году по программе БКД отремонтируют 16 дорог. Предстоящие работы обсудили 22 августа на совещании в мэрии.

- Перечень дорог стал итогом обсуждения предложений, замечаний и предписаний, внесенных депутатским корпусом города, представителями департамента городского хозяйства и ГИБДД. - сообщили в мэрии.

Общая протяженность запланированных к ремонту дорог составит 16,94 км. На работы потратят около 400 млн. рублей. В список точно войдут отрезки Ленинградского проспекта от улицы Строителей до выезда из города и проспекта Машиностроителей - от Авиаторов до Папанина. Также планируются работы на улицах Пушкина, Колышкина, Куропаткова, Кудрявцева, Рыкачева и других.Председатель муниципалитета города Артур Ефремов, участвовавший в совещании, предложил внести изменения в предварительный перечень улиц, заменив в нем улицу 1-ю Тормозную на улицу Щепкина. Окончательный вариант перечня утвердят в ближайшее время.

Кроме ремонта дорожного покрытия в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2020» в местах концентрации ДТП поставят новые светофоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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