2019-08-22T21:14:20+03:00
Общество

В Ярославле из-за долгов перед подрядчиками ухудшилась уборка улиц

Ситуацию обсудили на заседании комиссии муниципалитета
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле стали хуже убирать улицы. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства 21 августа заявил председатель комиссии Вадим Канашкин.

По его мнению, уборочная техника уже почти перестала выходить на работу в Дзержинском районе. Причиной, по данным депутата, стали долги перед субподрядчиком со стороны подрядчика по уборке города - Спецавтохозяйства. А ему в свою очередь задолжала мэрия.

Представители городской администрации сообщили, что задолженность есть, но не слишком большая. Причиной ее появления стало то, что коммунальщикам платят по итогу выполненных работ, а они приняты только до 25 июня. К тому же есть спорные моменты по объемам и качеству. В августе долги пообещали погасить.

Депутаты взяли ситуацию на контроль и решили вернуться к вопросу в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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