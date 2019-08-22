Председателем совета директоров акционированного рынка Ленинского района стал Александр Асриянц

СЕГОДНЯ 20:16 2019-08-22T20:16:23+03:00

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В Ярославле рынок Ленинского района стал акционерным обществом. А совет директоров, который будет руководить предприятием, возглавил Александр Асриянц. Об этом сообщили в муниципалитете Ярославля. Заместителем Асриянца выбран Илья Мотовилов. Директором же Ленинского рынка стала Юлия Басманова.

- Юлия Борисовна является специалистом по управлению коммерческой недвижимостью. Имеет опыт в этой сфере, в частности, несколько лет работала управляющим директором торгового центра в Московской области. В Ярославле хорошо зарекомендовала себя на должности заместителя директора по развитию акционерных общества «Центр» и «Волна». Квалификационным требованиям позиции соответствует, – сказал Александр Асриянц.

ИСТОЧНИК KP.RU