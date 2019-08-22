Ярославский депутат предложил деньги, выделяемые для спортивных команд, потратить на медицину

СЕГОДНЯ 19:18 2019-08-22T19:18:06+03:00

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Депутат ярославского муниципалитета и врач Дмитрий Петровский предложил запретить финансирование профессиональных спортивных команд. А деньги, выделяемые сейчас по этим статьям, отдать в здравоохранение.

- Я предлагаю запретить финансирование профессиональных спортивных команд и федераций государством и государственными компаниями, а также частными компаниями. Ну если короче - разогнать футбольные клубы «Зенит» и «Спартак» и хоккейный клуб «Локомотив». Зафиксировать все эти траты и ввести для этих юридических лиц, «налог на здоровье» на эту сумму. И направить эти деньги на финансирование лечения больных детей и развитие первичной медико-санитарной помощи на селе. Ибо профессиональный спорт должен существовать, как и профессиональный шоу-бизнес, на те деньги, что заработает сам, заработает - а не получит. К тому же профессиональный спорт, скорее враг здоровья, чем его помощник. Никакой патриотической нагрузки спортивные победы не несут, это профанация, ибо скажите - вам не пофиг что в Бразилии крутые футболисты? Кто-то хочет из-за этого в Бразилию? В фавелы Рио? Кто-то говорит: ой, какая крутая страна? А вот гордиться страной, где не нужно собирать деньги на лечение детей, и где, живя на селе, можно в день, когда заболело ухо у ребенка, попасть к лор-врачу, в современный и оборудованный лор-кабинет, можно и нужно, - написал он на своей страничке в «Фейсбуке».

В комментариях многие соглашаются с мыслью, но констатируют, что без вливаний из вне профессиональный спорт вряд ли себя окупит - у родителей нет столько денег, чтобы оплачивать тренировки и экипировку детям, а зрители не смогут покупать билеты на матчи по ценам, которые бы позволяли командам существовать. То есть получится, что на профессиональном спорте придется ставить крест. По мысли Дмитрия Петровского, в этом нет ничего страшного.

- Никто зрелище в виде любительского спорта не отменит. Если прекратиться госфинансирование клубов, эта профессия будет по оплате мало привлекательна, а спорт больших достижений - это по сути фабрика инвалидов, которая совсем не нужна стране и не приносит никаких дивидендов, - пишет он в комментариях под своим постом.

Напомним, Дмитрий Петровский уже не раз выдвигал оригинальные идеи. Совсем недавно он призвал станы скинуться и купить Америку, а в прошлом году говорил о возможности отмены пенсий по старости.

ИСТОЧНИК KP.RU