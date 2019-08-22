2019-08-22T17:58:56+03:00
Общество

Поскользнувшаяся пенсионерка смогла отсудить у ярославской мэрии большие деньги

Женщина заработала перелом на Большой Октябрьской
Роман РЫЖИКОВ
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Пожилая жительница Ярославля смогла через суд получить компенсацию морального вреда за сломанную ногу. В январе этого года пенсионерка поскользнулась на Большой Октябрьской. 63-летняя женщина получила перелом и долгое время находилась на больничном. И подала в суд на мэрию.

- Суд с учетом заключения помощника прокурора района, полагавшего исковые требования обоснованными, взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 80 000 рублей, а также расходы, связанные с приобретением лекарственных средств, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Оказалось, что поскользнулась она из-за наледи, которой было так много на городских тротуарах зимой.

Выражаем искренние надежды, что этой зимой уборке снега и льда с улиц города будет уделено должное внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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