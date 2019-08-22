2019-08-22T16:45:19+03:00
Экономика

Двадцать тысяч ярославцев установили Wink от «Ростелекома»

Приложение Wink «Ростелекома» работает более чем на двадцати тысячах устройств жителей Ярославской области
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Wink от «Ростелекома» – это приложение, позволяющее смотреть фильмы и сериалы на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и телевизорах со Smart TVWink от «Ростелекома» – это приложение, позволяющее смотреть фильмы и сериалы на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и телевизорах со Smart TV
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Приложение Wink «Ростелекома» работает более чем на двадцати тысячах устройств жителей Ярославской области. Ежемесячно его скачивают полторы тысячи ярославцев. Чаще всего его устанавливают на умные телевизоры Samsung: более восьми тысяч раз.

На втором месте по популярности мобильные устройства, третью позицию занимает Smart TV LG с показателем в три тысячи инсталляций.

Wink от «Ростелекома» – это приложение, позволяющее смотреть фильмы и сериалы на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и телевизорах со Smart TV.

Пользователи могут управлять просмотром, покупать или брать фильмы в аренду, а также скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн. К одному аккаунту можно привязать до пяти устройств, что позволяет начать смотреть кино на телевизоре, продолжить на телефоне, а досмотреть, например, на компьютере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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