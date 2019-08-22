Двадцать тысяч ярославцев установили Wink от «Ростелекома»
Приложение Wink «Ростелекома» работает более чем на двадцати тысячах устройств жителей Ярославской области. Ежемесячно его скачивают полторы тысячи ярославцев. Чаще всего его устанавливают на умные телевизоры Samsung: более восьми тысяч раз.
На втором месте по популярности мобильные устройства, третью позицию занимает Smart TV LG с показателем в три тысячи инсталляций.
Wink от «Ростелекома» – это приложение, позволяющее смотреть фильмы и сериалы на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и телевизорах со Smart TV.
Пользователи могут управлять просмотром, покупать или брать фильмы в аренду, а также скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн. К одному аккаунту можно привязать до пяти устройств, что позволяет начать смотреть кино на телевизоре, продолжить на телефоне, а досмотреть, например, на компьютере.
ИСТОЧНИК KP.RU