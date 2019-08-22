2019-08-22T16:30:22+03:00
Происшествия

В Ярославле девочке, застрявшей в батарее, потребовалась помощь спасателей

На операцию по извлечению конечности ушло около 5 минут [видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле девочка застряла рукой в батарее. Фото: ЦГЗ Ярославля.В Ярославле девочка застряла рукой в батарее. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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В Ярославле маленькая девочка попала в западню в собственной квартире. Рука ребенка застряла в батарее. Девочка говорит, что ее конечность случайно соскользнула и попала между секциями радиатора. Вытащить руку самостоятельно малышка не смогла. Маме пришлось вызвать спасателей.

- Сигнал о происшествии поступил в 13 часов 12 минут 22 августа с проспекта Фрунзе. На операцию по освобождению ребенка ушло около пяти минут. Применение специальных средств не потребовалось. Есть хитрость - руку надо вытаскивать под определенным углом, тогда ее можно легко извлечь, - сообщили в Центре гражданской защиты Ярославля.

Спасатели сработали мастерски. После освобождения у ребенка не осталось ни травм, ни повреждений.

В Ярославле спасатели освободили руку девочки, застрявшую в батарее. Видео: ЦГЗ Ярославля..

ИСТОЧНИК KP.RU

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