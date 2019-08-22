2019-08-22T16:14:57+03:00
Общество

Пропавшую в Рыбинске 40-летнюю женщину нашли живой

Где она была, и почему ушла от семьи, пока неизвестно
Екатерина РЯБЦЕВА
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Меньше двух недель назад Жанна стала мамой, поэтому ее уход из дома может быть связан с послеродовой депрессиейМеньше двух недель назад Жанна стала мамой, поэтому ее уход из дома может быть связан с послеродовой депрессиейФото: СУ СКР по Ярославской области
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40-летнюю Жанну Белую нашли живой.

Информацию подтвердили в Следственном комитете РФ по Ярославской области.

Напомним, женщина пропала в среду, 21 августа. Утром она вышла из своей квартиры, а чуть позже ее видели на детских площадках.

Меньше двух недель назад Жанна стала мамой. Ее исчезновение может быть связано с послеродовой депрессией.

Искали Жанну волонтеры, полиция и весь Рыбинск, но удалось найти сотрудникам правоохранительных органов.

Где была молодая мама, и что с ней случилось, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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