Пропавшую в Рыбинске 40-летнюю женщину нашли живой
Где она была, и почему ушла от семьи, пока неизвестно
Меньше двух недель назад Жанна стала мамой, поэтому ее уход из дома может быть связан с послеродовой депрессиейФото: СУ СКР по Ярославской области
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40-летнюю Жанну Белую нашли живой.
Информацию подтвердили в Следственном комитете РФ по Ярославской области.
Напомним, женщина пропала в среду, 21 августа. Утром она вышла из своей квартиры, а чуть позже ее видели на детских площадках.
Меньше двух недель назад Жанна стала мамой. Ее исчезновение может быть связано с послеродовой депрессией.
Искали Жанну волонтеры, полиция и весь Рыбинск, но удалось найти сотрудникам правоохранительных органов.
Где была молодая мама, и что с ней случилось, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU