«Пир на Волге»: что больше всего понравилось ярославцам

СЕГОДНЯ 15:27 2019-08-22T15:27:57+03:00

Оператор Tele2 проанализировал активность абонентов на мероприятии, и оказалось, что наибольшим интересом пользовались площадки, где прошли: кулинарные битвы с участием мэра города и других известных людей, Фестиваль уличного кино, чемпионат барбекю и другие мероприятия.

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В Ярославле 17 августа в парке на Стрелке прошел фестиваль «Пир на Волге». Оператор Tele2 проанализировал активность абонентов на мероприятии, и оказалось, что наибольшим интересом пользовались площадки, где прошли: кулинарные битвы с участием мэра города и других известных людей, Фестиваль уличного кино, чемпионат барбекю и другие мероприятия.

Ежегодный кулинарный фестиваль пользовался высокой популярностью у ярославцев. Гости загружали фото и видео в соцсети, а также пользовались стриминговыми сервисами. Всего на «Пире на Волге» абоненты оператора использовали 1,5 терабайта интернет-трафика. Этого хватило бы на отправку порядка 5 млн фото в мессенджеры или на более чем 700 тысяч stories в соцсети Instagram.

Больше всего посетителей было на двух расположенных рядом площадкам – «Своя кухня» и «Большая кухня». В течение дня здесь устраивали кулинарные битвы. А завершился вечер Фестивалем уличного кино, который поддержала Tele2. Проект доказал ярославцам, что короткий метр – это не замысловатый арт-хаус, понятный лишь узкому кругу людей. Порядка 1500 зрителей посмотрели 10 лучших короткометражек страны.

Второй популярной площадкой «Пира на Волге» стала «Музыкальная кухня». Здесь устраивали конкурсы на поедание хот-догов на скорость, соревнования по перетягиванию сосисочного каната, а вечером прошло выступление музыкальных групп. На третьем месте рейтинга – «Кухня детства».

«Мы построили в Ярославской области современную сеть с использованием технологий 4G/3G/2G, которая готова даже к максимальным нагрузкам – в том числе, на таких массовых мероприятиях, как «Пир на Волге». Чтобы все наши абоненты оставались на связи, мы всегда следим за качеством работы сети. Отрадно, что, как и в обычный день, на фестивале наши абоненты все так же оставались онлайн, и делились своими эмоциями с близкими при помощи мобильного», пояснил технический директор ярославского и ивановского филиалов Tele2 Константин Урванцев.

ИСТОЧНИК KP.RU