В мэрии Ярославля сообщили, что увеличат количество трамваев №6
В мэрии Ярославля сообщили, что увеличат количество трамваев №6.
- Планируем пустить на маршрут четыре дополнительных вагона, - пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский.
С какой даты пойдут дополнительные трамваи, пока точно не определено. Но власти заверяют, что произойдет это до конца августа. В этот же период будет обнародовано и новое расписание трамваев №6.
Напомним, в связи с ремонтом Тутаевского шоссе и возникшими из-за этого дикими пробками в Дзержинском районе Ярославля многие водители и пассажиры решили пересесть с личного транспорта, автобусов и маршруток на трамвай. Только из-за такого наплыва народа вагоны наполняются под завязку на первой же остановке. Люди жалуются, что ехать в таких условиях невозможно.
ИСТОЧНИК KP.RU