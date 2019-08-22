СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-22T15:10:19+03:00

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В мэрии Ярославля сообщили, что увеличат количество трамваев №6.

- Планируем пустить на маршрут четыре дополнительных вагона, - пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский.

С какой даты пойдут дополнительные трамваи, пока точно не определено. Но власти заверяют, что произойдет это до конца августа. В этот же период будет обнародовано и новое расписание трамваев №6.

Напомним, в связи с ремонтом Тутаевского шоссе и возникшими из-за этого дикими пробками в Дзержинском районе Ярославля многие водители и пассажиры решили пересесть с личного транспорта, автобусов и маршруток на трамвай. Только из-за такого наплыва народа вагоны наполняются под завязку на первой же остановке. Люди жалуются, что ехать в таких условиях невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU