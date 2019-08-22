Ярославна поскользнулась, получила переломы и отсудила у мэрии 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-22T14:05:22+03:00

Пожилая женщина долго восстанавливалась после полученных травм Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Женщина шла зимой по скользкой улице в центре города

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В январе 2019 года 63-летняя ярославна шла по улице Большой Октябрьской. На тротуаре была сильная наледь. Пенсионерка поскользнулась и упала, получив переломы.

Женщина лежала в больнице, а потом еще долго восстанавливалась.

Когда ярославна выздоровела, то подала в суд на мэрию города. Она хотела получить компенсацию за моральный вред и возместить расходы на лекарства.

– Суд с учетом заключения помощника прокурора района, полагавшего исковые требования обоснованными взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 80 000 рублей, а также расходы, связанные с приобретением лекарственных средств, – прокомментировали в прокуратуре Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU