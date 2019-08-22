Ярославская школьница создала мультфильм и победила в международном анимационном фестивале

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-22T12:38:32+03:00

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14-летняя ярославна Алиса Смирнова вместе с командой получили Гран-при Третьего международного фестиваля анимационных фильмов в «Аниматика» и приз «За самый веселый мультфильм». Фестиваль проходил в лагере «Артек».

Мультик Алиса создавала под чутким руководством настоящих профессионалов – режиссеров, аниматоров, сценаристов, художников-постановщиков и продюсеров. Во время фестивальной недели они проводили творческие встречи, лекции и мастер-классы.

Общая тема мультфильмов была для всех одинаковая – роман Дэфо «Робинзон Крузо». В этом году отмечается 300-летие выхода книги, поэтому «робинзонаде» посвящена вся смена «Артека».

Мультипликационная работа Алисы Смирновой называется «Ушла на 20 минут». В картине обычный мужчина внезапно превращается в «Робинзона» в тот момент, когда жена выходит из дома. Комичность ситуации и дух приключений сделали сюжет забавным и динамичным. Мультфильм выполнен в разных техниках.

– «Аниматика» – это что-то невероятное! За 7 дней мы с ребятами придумали идею и сами сделали целый мультик. Вырисовывали кадры и днём, и ночью. Всего над мультфильмом трудились 10 человек. Сначала мы поделились на три группы, каждая – предложила идею для будущего мультфильма. Мы совместили все предложения, и наша история заиграла. Благодаря «Аниматике» я поняла, что значит работать в команде, – делится вдохновением ярославна.

ИСТОЧНИК KP.RU