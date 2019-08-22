2 года строгача и 200 тысяч штраф: ярославец угнал старую машину, разобрал ее на металл и сильно пожалел

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-22T12:13:09+03:00

Ярославец разобрал автомобиль, срезал капот, двери, крышу и бензобак, и собирался все это сдать в металлолом Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодой человек хотел легко заработать 20 тысяч рублей, а теперь отдаст в 10 раз больше

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В марте 2019 года 25-летний житель Брагино приметил машину «ВАЗ» во дворах Ленинградского проспекта. Автомобиль был немного поврежден.

Через некоторое время парень попросил знакомого отбуксировать машину. Тот, ничего не подозревая, привез ее в поселок Норское и оставил на обочине.

Дальше схема была простая: ярославец разобрал автомобиль, срезал капот, двери, крышу и бензобак, и собирался все это сдать в металлолом.

Ущерб был оценен в 20 тысяч рублей.

Когда правоохранители нашли парня, то по факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину возбудили уголовное дело.

Суд учитывал предыдущую судимость преступника за угон и тот факт, что он возместил ущерб хозяину авто.

– Жителю Ярославля назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU