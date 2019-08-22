2 года строгача и 200 тысяч штраф: ярославец угнал старую машину, разобрал ее на металл и сильно пожалел
В марте 2019 года 25-летний житель Брагино приметил машину «ВАЗ» во дворах Ленинградского проспекта. Автомобиль был немного поврежден.
Через некоторое время парень попросил знакомого отбуксировать машину. Тот, ничего не подозревая, привез ее в поселок Норское и оставил на обочине.
Дальше схема была простая: ярославец разобрал автомобиль, срезал капот, двери, крышу и бензобак, и собирался все это сдать в металлолом.
Ущерб был оценен в 20 тысяч рублей.
Когда правоохранители нашли парня, то по факту кражи с причинением значительного ущерба гражданину возбудили уголовное дело.
Суд учитывал предыдущую судимость преступника за угон и тот факт, что он возместил ущерб хозяину авто.
– Жителю Ярославля назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU