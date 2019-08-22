Лишился 30 тысяч рублей: ярославец отправил мошенникам предоплату за земельный участок
54-летний ярославец обратился в полицию Красноперекопского района. Он рассказал, что зашел на сайт бесплатных объявлений и заинтересовался выгодным предложением – земельным участком.
Далее мужчина связался с продавцами, и те попросили его предоплату – 30 тысяч рублей. Когда мошенники получили деньги, они перестали выходить на связь.
– По данному факту проводится проверка, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Правоохранители просят ярославцев быть внимательными и осторожными, не оставлять задаток и не перечислять деньги незнакомым людям. Также никому не сообщайте персональные данные своей банковской карты и не храните пин-код рядом с ней.
ИСТОЧНИК KP.RU