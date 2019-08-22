2019-08-22T10:41:19+03:00
Общество

Житель Ярославля вырубил деревья ради парковочного места

Соседи возмущены таким произволом
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: «АиФ - Ярославль».Фото: «АиФ - Ярославль».
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Житель Ярославля вырубил деревья ради парковочного места у себя во дворе. Как сообщает «АиФ - Ярославль», это случилось на улице Ньютона во Фрунзенском районе.

Кроме того, что жилец избавился от растительности под окнами дома, которая отделяла жилую зону от дороги, он еще, как водится в Ярославле, отгородил застолбленное парковочное место проволокой.

Жители дома возмущены таким произволом и надеются, что на наглого соседа найдется управа.

Напомним, также ярославцам жаль деревья, которые срубили в ходе ремонта Тутаевского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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