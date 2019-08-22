Житель Ярославля вырубил деревья ради парковочного места
Соседи возмущены таким произволом
Фото: «АиФ - Ярославль».
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Житель Ярославля вырубил деревья ради парковочного места у себя во дворе. Как сообщает «АиФ - Ярославль», это случилось на улице Ньютона во Фрунзенском районе.
Кроме того, что жилец избавился от растительности под окнами дома, которая отделяла жилую зону от дороги, он еще, как водится в Ярославле, отгородил застолбленное парковочное место проволокой.
Жители дома возмущены таким произволом и надеются, что на наглого соседа найдется управа.
Напомним, также ярославцам жаль деревья, которые срубили в ходе ремонта Тутаевского шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU