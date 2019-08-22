В школах Ярославля не хватает учителей начальных классов, иностранного и русского языков

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-22T10:27:54+03:00

Там, где заняты не все ставки, нагрузку перераспределяют между работающими педагогами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ярославле не хватает учителей начальных классов, иностранного и русского языков, воспитателей детских садов. Об этом 21 августа на заседании комиссии муниципалитета по соцполитике сообщила директор городского департамента образования Елена Иванова.

- Ведем работы с педагогическим университетом, с Ивановским педагогическим колледжем. Но фактически молодые педагоги, придя в школу и узнав, что нужно отработать пять лет, чтобы получать среднестатистическую по отрасли зарплату, отказываются. Мы писали в газеты соседних городов, таких как Иваново, где зарплаты учителей ниже, чем в Ярославле. К нам едут педагоги работать, но их не так много. Из Ярославля учителя переезжают в Москву, — приводит слова Ивановой «Яркуб».

Проблему решают перераспределением нагрузки на других учителей. Поэтому такого, что дети останутся вовсе без какого-то педагога, случиться не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU