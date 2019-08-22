Ярославна спрятала машину от приставов в огороде, но все-равно попалась

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-22T10:02:07+03:00

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64-летняя ярославна задолжала по кредиту крупную сумму – более 340 тысяч рублей.

Приставы не раз выезжали в гости к должнице, но так и не поняли, где точно она живет. Соседи тоже молчали как партизаны.

Сама женщина и ее машина были объявлены в розыск.

– В результате комплекса розыскных мероприятий, проведенных судебными приставами, удалось получить информацию о местонахождении транспортного средства должницы, – рассказали в ведомстве.

Оказалось, что ярославна спрятала свою иномарку в огороде. Машину арестовали и изъяли.

Если в ближайшее время она не вернет долг, то ее автомобиль реализуют в счет кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU