17-летний ярославец угнал машину, чтобы кататься по городу
Полиция нашла автомобиль и угонщика
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В полицию Кировского района позвонил местный житель. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль «ВАЗ», стоимостью 25 тысяч рублей.
Отечественное авто было припарковано у дома хозяина.
Правоохранители нашли «ВАЗ» на Рыбинской улице. На нем катался 17-летний парень. Он рассказал, что завел машину при помощи соединения проводов замка зажигания и решил неплохо провести время.
Было возбуждено уголовное дело.
Теперь юный ярославец за свой опрометчивый поступок может попасть за решетку на пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU