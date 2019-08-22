На трассе в Ярославской области перевернулась иномарка. Водитель погиб
За рулем «Митсубиши» находился житель Санкт-Петербурга
Водитель скончался на местеФото: УМВД по Ярославской области
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В среду, 21 августа, в Ярославской области произошло смертельное ДТП. На дороге Настасьино – Слобода в Любимском районе перевернулась «Митсубиши». По предварительной информации, 66-летний водитель не справился с управлением.
За рулем «японца» был житель Санкт-Петербурга. К несчастью, мужчина погиб на месте. Его 72-летнего пассажира доставили в больницу.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП, проводится проверка.
Напомним, в Ярославле тест-драйв закончился краш-тестом на Ленинградском проспекте. Салонный автомобиль попал в серьезное ДТП
ИСТОЧНИК KP.RU