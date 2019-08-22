На трассе в Ярославской области перевернулась иномарка. Водитель погиб

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-22T09:34:36+03:00

Водитель скончался на месте Фото: УМВД по Ярославской области

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В среду, 21 августа, в Ярославской области произошло смертельное ДТП. На дороге Настасьино – Слобода в Любимском районе перевернулась «Митсубиши». По предварительной информации, 66-летний водитель не справился с управлением.

За рулем «японца» был житель Санкт-Петербурга. К несчастью, мужчина погиб на месте. Его 72-летнего пассажира доставили в больницу.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Напомним, в Ярославле тест-драйв закончился краш-тестом на Ленинградском проспекте. Салонный автомобиль попал в серьезное ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU