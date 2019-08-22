2019-08-22T08:55:01+03:00
Происшествия

Пропавшей в Рыбинске женщине может требоваться помощь медиков

Белая Жанна ушла из дома и исчезла
Роман РЫЖИКОВ
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В среду, 21 августа, в Ярославской области пропал человек. 40-летняя Белая Жанна ушла из своего дома в Рыбинске и пропала. О ее местонахождении ничего не известно. Поиском занимаются волонтеры и полиция.

На вид пропавшей женщине около 35 лет. Рост 170 см, плотного телосложения. У Жанны светлые длинные волосы и карие глаза.

Была одета в черную футболку с бордовым оттенком, черные брюки и кеды такого же цвета.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Просим вас, если вы видели Жанну Белую после 21 августа или знаете, где она может находиться, сообщите волонтерам по номеру 89109640838

ИСТОЧНИК KP.RU

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