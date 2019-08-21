«Шинник» дома выиграл у ивановского «Текстильщика» и вышел в в 1/16 Кубка России по футболу

21 Авг. 22:46 2019-08-21T22:46:47+03:00

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Всего десять дней назад команда «Михалыча» уже встречалась в Ярославле с «Текстильщиком» в так называемом гостнвом матче. Ивановцы не имеют еще своего готового футбольного поля, потому вынуждены арендовать чужие. На Ярославль тогда сама судьба указала лучший вариант. Но в Кубке России хозяином поля жребий вновь свел эти команды в 1/32 финала, но хозяином поля выбрал «Шинник».

Перед матчем с «Текстильщиком» ярославским тренерам пришлось пойти на риск. Всего три дня назад ярославцы играли с лидером ФНЛ волгоградским «Ротором». Причем, игра проходила в 30-градусную жару. Наши парни выиграли, но это стоило им больших затрат, которые просто невозможно восстановить за три дня. Надо было делать изменения в стартовом составе, не упуская из виду главную цель – выход в следующий этап Кубка. Любопытно, что «Шинник» выиграв у «Ротора», способствовал тому, что тот утратил лидерство, но еще и при участии «Текстильщика», проигравшего свой матч «Торпедо» в Москве. За счет этой победы торпедовцы и стали сейчас лидерами ФНЛ.

В кубковом матче сразу бросилось в глаза значительное изменение состава «Шинника», где из привычной «основы» на поле появились только трое: капитан Эльдар Низамутдинов, защитник Валерий Цховребов и хавбек Дмитрий Самойлов. Правда, был еще Евгений Стешин, который не так давно был в «основе», но из-за травмы много игр пропустил. Но это был как бы стратегический резерв «Михалыча», как и все остальные. По счастью, вызванному несчастьем с Эльдара, который из-за удаления в матче с «Енисеем» пропускал игру в Волгограде, он мог с полной выкладкой сосредоточиться на кубковой игре, что и получилось. Несмотря на заметное игровое преимущество гостей, им так и не удалось поразить ворота Станислава Антипина, который заменял Дмитрия Яшина. Антипин сумел сохранить свои ворота «сухими», причем, дважды ему довелось вытаскивать тяжелейшие мячи, которые гости коварно грузили ему «за шиворот». Но Станислав блестяще доставал летевшие под перекладину мячи. Во втором тайме ему в такой сложной ситуации пришла на помощь «лучшая подруга» - перекладина. Еще в одном моменте Станислав ногой отбил мяч, летевший в нижний угол ворот. В отличие от гостей у ярославцев такого количества голевых моментов не было, хотя свою комбинационную игру они с середины первого тайма наладили. И уже на 33-ей минуте сработала ставка на быструю атаку. Филигранный по точности пас нашего опорного полузащитника Вячеслава Зинкова за спины увлекшихся защитников гостей нашел там набравшего ход Низамутдинова, который в штрафной устроил вратарю своеобразную раскачку в ватерпольном стиле и точно послал мяч в цель. 1:0. Этот гол так и остался единственным. Хотя стал своеобразным подтверждением приметы, что даже незасчитанный гол, как это получилось у Эльдара на 8-й минуте из-за офсайда, все же указывает побывавшему в воротах мячу его будущее. Кстати, был еще один незасчитанный гол, когда на 77-й минуте после навеса от углового флажка защитник гостей в борьбе на «втором этаже» срезал мяч в свои ворота. Но судьи посовещались и, как бы на всякий случай, взятие ворот отменили из-за нападения на вратаря. Весьма было сомнительное решение, что сохранило интригу матча до финального свистка. Гости до последнего рвались к воротам Антипина, хотя последние 30 минут матча играли в меньшинстве из-за удаления. Ярославцы четко удержали победный счет и вышли в 1/16 финала.

«Шинник» - «Текстильщик» - 1:0(1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU