2019-08-21T21:10:12+03:00
Общество

Воруй как художник: Квентин Тарантино теперь гуляет по провинции

Ярославские оригиналы подхватили фишку с фотошопом
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Visit Yaroslavia/vk.comФото: Visit Yaroslavia/vk.com
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Не успели все опомниться от визита Тарантино в Москву, а уж тем более, от Тарантино в челябинской трешке, как знаменитый режиссер «дошел» до Ярославля. Это он не сам дошел, это техника дошла. Что ж, не даром говорят, воруй как художник…

Фото: Visit Yaroslavia/vk.com

Фото: Visit Yaroslavia/vk.com

- Счастливый Квентин Тарантино у Царь-колокола в Москве уже стал мемом. Представляйте, какой умилительной была бы реакция режиссера на Ярославль? - написали администраторы официального туристического бренда Ярославии Visit Yaroslavia в Вконтакте.

Вот Квентин на «совке», вот над стрелкой, а вот у медведя в парке делает смешное лицо…

Очень оригинально. Пора пересесть с иглы одобрения. Хотя это уже совсем другая история

Фото: Visit Yaroslavia/vk.com

Фото: Visit Yaroslavia/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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