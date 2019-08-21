Воруй как художник: Квентин Тарантино теперь гуляет по провинции
Не успели все опомниться от визита Тарантино в Москву, а уж тем более, от Тарантино в челябинской трешке, как знаменитый режиссер «дошел» до Ярославля. Это он не сам дошел, это техника дошла. Что ж, не даром говорят, воруй как художник…
Фото: Visit Yaroslavia/vk.com
- Счастливый Квентин Тарантино у Царь-колокола в Москве уже стал мемом. Представляйте, какой умилительной была бы реакция режиссера на Ярославль? - написали администраторы официального туристического бренда Ярославии Visit Yaroslavia в Вконтакте.
Вот Квентин на «совке», вот над стрелкой, а вот у медведя в парке делает смешное лицо…
Очень оригинально. Пора пересесть с иглы одобрения. Хотя это уже совсем другая история
Фото: Visit Yaroslavia/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU