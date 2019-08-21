В Рыбинске пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
В аварии никто не пострадал
Фото: Авто Новости Рыбинск/vk.com
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В Рыбинском районе произошло крупное ДТП. В деревне Макарово пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Самосвал догнал пассажирский транспорт на узкой дороге. Удар пришелся на правую часть кабины. В результате столкновения у огромной машины лопнуло лобовое стекло и покрошились пластиковые элементы.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров автобуса пересадили на следующий рейс, и люди смогли продолжить поездку.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.
Авария в Макарово пассажирский автобус и грузовик .Видео: vk.com/rybinsk_cars
ИСТОЧНИК KP.RU