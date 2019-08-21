В бане в Угличе нашли бомбу, готовую поразить все в радиусе нескольких сотен метров

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-21T16:05:52+03:00

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В Угличе местный житель хотел снести баню, но ему помешала бомба в стене. Мужчина обнаружил предмет, похожий на древний снаряд и сообщил в правоохранительные органы. На место немедленно прибыли взрывотехники. Оказалось, хозяину постройки очень повезло. Боеприпас мог взорваться в любую секунду.

Участок был оцеплен. Специалисты установили, что это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Внутри корпуса такого снаряда находятся около 260 сферических пуль диаметром примерно 13 миллиметров, каждая из которых весит 11 грамм. При взрыве они поражают открытые живые цели в радиусе нескольких сотен метров.

Снаряд представлял серьезную опасность, так как был поврежден. Находку поместили во взрывобезопасный контейнер и вывезли на полигон, где она была уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU