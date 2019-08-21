Ярославские приставы арестовали в клинике офтальмологическое оборудование и линзы

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-21T13:16:34+03:00

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Ярославская офтальмологическая клиника задолжала по 25 исполнительным производствам более 1,5 миллионов рублей.

Фирма-должник не торопилась рассчитываться с поставщиками и арендодателями, а также не оплачивала налоги.

Судебные приставы встретились с представителями организации и рассказали им о возможных последствиях, но и после этого разговора ничего не изменилось.

Тогда представители власти наведались в офис-клинику, где арестовали оборудование для проверки зрения, ноутбуки и линзы.

– Судебные приставы пояснили, что в случае не погашения долга в установленные законом сроки, имущество пойдет на реализацию в счет погашения задолженности и предупредили хозяев об уголовной ответственности уже по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», – рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Владелец клиники пообещал, погасит задолженность в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU