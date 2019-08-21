Ярославский тест-драйв закончился краш-тестом на Ленинградском проспекте

СЕГОДНЯ 12:37 2019-08-21T12:39:39+03:00

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Во вторник, 20 августа, на Ленинградском проспекте, рядом с домом 28, столкнулись три машины. Одна из них – «Шкода Кодиак» – была на тест-драйве. Автомобилем управлял 33-летний мужчина.

Вторым участником ДТП стал 36-летний водитель такси.

За рулем «Киа Оптима» находилась 24-летняя девушка. Она единственная получила травмы и нуждается в амбулаторном лечении.

Фотографии с места аварии появились в соцсетях. Ярославских пользователей привлек тот факт, что пострадал салонный автомобиль, который выехал на тест.

Сначала подписчиков интересовала юридическая сторона вопроса и страховка авто, а потом обсуждались уже детали маршрута.

– Менеджер, наверное, поседел. Этот тест-драйв катают сразу на второй мост с разворотом у Кузнечихи и обратно. Как можно было влететь на этом маршруте, непонятно, – недоумевает ярославец в соцсетях.

Не обошлось и без шуток про краш-тест. Интересно, его можно считать удачным, если в автомобиле никто не пострадал, а сам он рассыпался на части?

ИСТОЧНИК KP.RU