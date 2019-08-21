2019-08-21T12:09:31+03:00
Экономика

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

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Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройстваБолее 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства
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Сайт iPhones.ru опубликовал исследование «Какой оператор оказался лучшим в России». И по скорости загрузки, и по скорости отдачи данных победил МегаФон.

Исследование проведено с помощью сервиса Speedtest, виджет которого редакция разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

Средняя скорость загрузки у абонентов МегаФона составила 54 Мбит/с. Это на 13,7 мегабит быстрее, чем второй показатель исследования, и в 2 раза лучше, чем третий результат.

Средняя скорость загрузки

Средняя скорость загрузки

Средняя скорость отдачи у МегаФона - 18,1 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов

Средняя скорость отдачи

Средняя скорость отдачи

Ранее, в июле 2019 года МегаФон третий год подряд получил награду Ookla Speedtest Awards как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest® за 1 и 2 кварталы 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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