2019-08-21T11:59:48+03:00
Происшествия

Заработал 17 миллионов на больных: в Ярославле раскрыли крупную мошенническую схему

Предприниматель поставлял в больницы плохое питание
Роман РЫЖИКОВ
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В больницу несколько лет поставляли заведомо плохое питаниеВ больницу несколько лет поставляли заведомо плохое питаниеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 41-летний руководитель фирмы поставлял в больницу плохое лечебное питание. Мужчина заработал на больных больше 17 миллионов рублей.

ПО версии следствия, он выиграл конкурс на поставку лечебного питания и с 2015 по 2017 год поставлял некачественную еду в одну из больниц. Однако, горячее не соответствовало нормам: в блюда не добавлялись сухие белковые смеси, необходимые пациентам. На них мужчина «сэкономил» огромную сумму.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас следствие принимает меры, чтобы возместить ущерб. Так, например, был арестован дорогой автомобиль дельца.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу

ИСТОЧНИК KP.RU

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