Ростов Великий снова трясет от подозрений в коррупции

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-21T11:19:21+03:00

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Ярославский областной суд отстранил от должности очередного чиновника - начальника управления муниципального имущества администрации Ростовского муниципального района Татьяну Никитину. Ранее в отношении этой чиновницы было возбуждено уголовное дело.

Как нам пояснили в пресс-службе областного суда, его апелляционным постановлением было отменено постановление суда районного и вынесено новое решение - временно отстранить Никитину от должности начальника управления. Таким образом, облсуд удовлетворил ходатайство старшего следователя Ростовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Ярославской области.

В областном суде нам также рассказали, что в отношении Никитиной в мае 2019 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Чиновницу подозревают в том, что в период с 2014 по 2018 год из личной заинтересованности и вопреки интересам службы она передала сначала в аренду, а затем и в собственность своему отцу земельный участок в Ростовском районе. Хотя понятно, что муниципальное имущество принято реализовывать посредством публичного предложения, через проведение аукционов.

Мы будем следить, чем закончится расследование уголовного дела. А пока напомним, что предшественник г-жи Никитиной на посту начальника УМИ администрации Ростовского района г-н Паршин несколько лет назад получил реальный срок лишения свободы.

16 декабря 2014 года Владимир Паршин был задержан в Ростове сотрудниками ФСБ при получении взятки в 450 тысяч рублей от заместителя директора автодорожного предприятия ООО «Ростовавтодор». Деньги передавались за подписание актов выполненных работ и создание благоприятных условий по муниципальным контрактам по зимнему содержанию муниципальных дорог. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в виде денег лично, за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в силу своего должностного положения, а равно за общее покровительство, в крупном размере).

Ростовский районный суд Ярославской области приговорил бывшего начальника УМИ Владимира Паршина к 3,5 годам лишения свободы в колонии строго режима, с лишением права занимать должности, связанные с управлением и распоряжением государственным имуществом, на срок 2 года и со штрафом 2,5 млн рублей. Но, видимо, пример предшественника не испугал Татьяну Никитину.

ИСТОЧНИК KP.RU