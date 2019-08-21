В Ярославской области поймали мерзких похитителей аккумуляторов

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-21T10:33:36+03:00

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Житель Ярославской области спас целую деревню от похитителей аккумуляторов. В Некрасовском районе мужчина заметил, что двое пытаются обокрасть местных. Он тут же позвонил в полицию, но злоумышленники прыгнули в машину и умчались.

Правда, далеко им уехать не удалось – автомобиль остановил ближайший экипаж ГИБДД. В салоне находились двое: 24-летний парень и его 21-летний друг. На них завели уголовное дело по статье «Кража».

Если вы становитесь свидетелем преступления, не оставайтесь равнодушны. Позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU