В Ярославской области поймали мерзких похитителей аккумуляторов
Двое парней пытались обокрасть деревенских жителей
Воров заметил мужчина и позвонил в полициюФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Житель Ярославской области спас целую деревню от похитителей аккумуляторов. В Некрасовском районе мужчина заметил, что двое пытаются обокрасть местных. Он тут же позвонил в полицию, но злоумышленники прыгнули в машину и умчались.
Правда, далеко им уехать не удалось – автомобиль остановил ближайший экипаж ГИБДД. В салоне находились двое: 24-летний парень и его 21-летний друг. На них завели уголовное дело по статье «Кража».
Если вы становитесь свидетелем преступления, не оставайтесь равнодушны. Позвоните в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU