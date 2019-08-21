2019-08-21T10:00:15+03:00
Общество

В рыбинском лесу пропал мужчина с усами и корзиной

Волонтеры ищут его уже сутки
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Лиза АлертФОТО: Лиза Алерт
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Во вторник, 20 августа, в Рыбинском районе пропал 58-летний мужчина. Михаил Анатольевич Тараканов ушел в лес и заблудился. Лес находится рядом с деревнями Арефино и Коромыслово.

Михаил Анатольевич ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Особые приметы: усы.

Был одет в светло-зеленые комуфляжные штаны, темно-бордовую кофту с капюшоном, коричневые резиновые сапоги.

С собой у грибника была корзина.

Если вы что-нибудь знаете, звоните по телефону горячей линии: 88007005452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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