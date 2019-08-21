2019-08-21T09:16:20+03:00
Происшествия

Житель Иваново расплачивался в ярославских магазинах фальшивыми деньгами

Номинал у купюр был крупный – 5 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Деньги подозреваемый приобрел через интернетДеньги подозреваемый приобрел через интернетФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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45-летний житель Иваново купил через интернет фальшивые деньги, которыми решил расплатиться в ярославском торговом комплексе. Неладное заметил сотрудник, который и позвонил в полицию. Поддельной оказалась купюра в 5 тысяч рублей. У мужчины обнаружили три таких «пятерки».

– Следственным подразделением ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено и расследуется уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Правоохранители выясняют, не причастен ли ивановец к аналогичным преступлениям.

Кстати, за такую оплошность можно получить до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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