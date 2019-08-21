Житель Иваново расплачивался в ярославских магазинах фальшивыми деньгами
Номинал у купюр был крупный – 5 тысяч рублей
Деньги подозреваемый приобрел через интернетФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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45-летний житель Иваново купил через интернет фальшивые деньги, которыми решил расплатиться в ярославском торговом комплексе. Неладное заметил сотрудник, который и позвонил в полицию. Поддельной оказалась купюра в 5 тысяч рублей. У мужчины обнаружили три таких «пятерки».
– Следственным подразделением ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено и расследуется уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Правоохранители выясняют, не причастен ли ивановец к аналогичным преступлениям.
Кстати, за такую оплошность можно получить до 8 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU