Жалобы услышаны: во Фрунзенском районе проверят «ядовитый» воздух

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-20T16:09:29+03:00

Жители Фрунзенского района жаловались, что в некоторых местах сильно пахнет серой Фото: Правительство Ярославской области

На НПЗ прокомментировали ситуацию с выбросами загрязняющих веществ

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На днях в соцсетях появился пост о неприятном запахе в воздухе и странной туманной дымке в ночное время суток.

Жители Фрунзенского района жаловались, что в некоторых местах сильно пахнет серой, и предположили, что это могут быть выбросы с завода.

Областной департамент охраны окружающей среды и природопользования направил в Росприроднадзор материалы для проверки атмосферного воздуха.

– Нефтеперерабатывающий завод – объект федерального государственного экологического надзора, поэтому материалы на проведение проверки направлены в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям, – рассказал главный эксперт комитета экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.

Также материалы для проведения лабораторных исследований направлены в Роспотребнадзор.

– ПАО "Славнефть-ЯНОС" осуществляет постоянный контроль воздушной среды на территории предприятия и на границе жилой зоны. Никаких превышений нормативов выбросов загрязняющих веществ не было. Завод работает в штатном режиме. Мониторинг состояния окружающей среды будет продолжен с учетом наличия других источников возможных выбросов, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU