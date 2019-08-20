Жалобы услышаны: во Фрунзенском районе проверят «ядовитый» воздух
На днях в соцсетях появился пост о неприятном запахе в воздухе и странной туманной дымке в ночное время суток.
Жители Фрунзенского района жаловались, что в некоторых местах сильно пахнет серой, и предположили, что это могут быть выбросы с завода.
Областной департамент охраны окружающей среды и природопользования направил в Росприроднадзор материалы для проверки атмосферного воздуха.
– Нефтеперерабатывающий завод – объект федерального государственного экологического надзора, поэтому материалы на проведение проверки направлены в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям, – рассказал главный эксперт комитета экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов.
Также материалы для проведения лабораторных исследований направлены в Роспотребнадзор.
– ПАО "Славнефть-ЯНОС" осуществляет постоянный контроль воздушной среды на территории предприятия и на границе жилой зоны. Никаких превышений нормативов выбросов загрязняющих веществ не было. Завод работает в штатном режиме. Мониторинг состояния окружающей среды будет продолжен с учетом наличия других источников возможных выбросов, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU