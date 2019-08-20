В Ярославской области потеплеет до +26 градусов

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-20T14:45:01+03:00

Ночью и ранним утром на город опустится туман Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Такая погода продержится до конца недели

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Ярославские синоптики радуют горожан позитивным прогнозом: температура воздуха нагреется до +26 градусов.

Из-за переменной облачности солнце иногда будет заходить за тучи, и, возможно, местами в городе пойдет небольшой дождь.

Ночи ожидаются без осадков, но ртуть в термометре упадет до 10-15 градусов.

Ветер юго-западный – 3-8 метров в секунду.

Метеорологическая видимость в дневное время суток будет хорошая: 6000-9000 метров.

Ночью и ранним утром на город опустится туман, и видимость ухудшится до 1000 метров.

Купаться уже прохладно, но переодеться в летние платья и шорты все же стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU