2019-08-20T14:45:01+03:00
Общество

В Ярославской области потеплеет до +26 градусов

Такая погода продержится до конца недели
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Ночью и ранним утром на город опустится туманНочью и ранним утром на город опустится туманФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

Ярославские синоптики радуют горожан позитивным прогнозом: температура воздуха нагреется до +26 градусов.

Из-за переменной облачности солнце иногда будет заходить за тучи, и, возможно, местами в городе пойдет небольшой дождь.

Ночи ожидаются без осадков, но ртуть в термометре упадет до 10-15 градусов.

Ветер юго-западный – 3-8 метров в секунду.

Метеорологическая видимость в дневное время суток будет хорошая: 6000-9000 метров.

Ночью и ранним утром на город опустится туман, и видимость ухудшится до 1000 метров.

Купаться уже прохладно, но переодеться в летние платья и шорты все же стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое петербуржцев сбывали фальшивые деньги в Угличе и Рыбинске
В Ярославле автолюбители закрашивают камеры ГИБДД краской
Прибирались на даче и попали в больницу: в Рыбинске вспыхнула мышиная лихорадка
Ярославский овечий сыр отмечен наградами престижного конкурса
Морда разбита, иномарка на крыше: у двоих ярославцев не задалось утро
В Ярославской области вор-домушник украл у мужчины сумку с деньгами
Ярославец разбил окно в кафе и украл с кухни бытовую технику
Лжесотрудники банков снова в деле: ярославец лишился 100 тысяч рублей
В Ярославле мать двоих детей воровала одежду и косметику и отправилась в колонию-поселение
В Переславле пьяный мужчина угнал иномарку и перевернулся на ней в кювет
В Ярославле на перекрестке Толбухина и Богдановича перевернулась машина
За выходные в Ярославле выявили 43 водителей в состоянии опьянения
Для школьников Ярославской области закупили 300 тысяч новых учебников
В Угличе автомобилист провалился в гигантскую яму и бросил в ней машину
Мостику в Карякинском парке Рыбинска вернут исторический внешний вид
В Ярославской области ребенок выпал из окна: пьяная мать оставила спящего сына и пошла за алкоголем
Новый худрук Волковского театра встретился с труппой и губернатором
Мэр Рыбинска поручил провести расследование по березовой роще
5000 человек посетили площадку «Ярпива» во время фестиваля «Пир на Волге»