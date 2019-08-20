В Ярославской области потеплеет до +26 градусов
Такая погода продержится до конца недели
Ночью и ранним утром на город опустится туманФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославские синоптики радуют горожан позитивным прогнозом: температура воздуха нагреется до +26 градусов.
Из-за переменной облачности солнце иногда будет заходить за тучи, и, возможно, местами в городе пойдет небольшой дождь.
Ночи ожидаются без осадков, но ртуть в термометре упадет до 10-15 градусов.
Ветер юго-западный – 3-8 метров в секунду.
Метеорологическая видимость в дневное время суток будет хорошая: 6000-9000 метров.
Ночью и ранним утром на город опустится туман, и видимость ухудшится до 1000 метров.
Купаться уже прохладно, но переодеться в летние платья и шорты все же стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU