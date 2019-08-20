Двое петербуржцев сбывали фальшивые деньги в Угличе и Рыбинске

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-20T13:44:09+03:00

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В Ярославской области попались фальшивомонетчики-гастролеры. 43-летний житель Санкт-Петербурга и его 35-летний земляк сбывали подделки в Рыбинске и Угличе, пока провинциальные продавцы не замечали, что их дурят.

Всего одним из них было изготовлено 40 поддельных тысячерублевых банкнот. Мужчины покупали всякую мелочь на эти деньги в разных торговых точках, а сдачу забирали уже вполне настоящую.

Рыбинский суд назначил им три и три с половиной года со штрафами в 30 и 55 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU