2019-08-20T13:31:36+03:00
Общество

В Ярославле автолюбители закрашивают камеры ГИБДД краской

Сотрудники оттирают краску и продолжают штрафовать нарушителей
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Илья Заведеев, Дороги Ярославля/facebook.comФото: Илья Заведеев, Дороги Ярославля/facebook.com
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Войну радарам объявили ярославские автолюбители. Кто-то закрашивает камеры краской, чтобы те не могли фиксировать превышения скорости. Сотрудники камеры оттирают и продолжают следить за порядком на дорогах.

- Надо не краской, а наждачкой, - появляются в сети вредные советы. – Даже если стекло, а не пластик, придет в негодность.

Но нашлись среди ярославцев и здравомыслящие люди:

- А просто снизить скорость и проехать по правилам тяжело? Нарушать и портить камеры, которые, кстати, не прячут в кустах, и о них знают все навигаторы и антирадары, это нормально? - возмущаются пользователи.

Портить камеры, действительно, ни к чему. Тем более?теперь появилась карта, на которой отображены все места, где ведется фото и видеофиксация нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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