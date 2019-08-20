В Ярославле автолюбители закрашивают камеры ГИБДД краской
Войну радарам объявили ярославские автолюбители. Кто-то закрашивает камеры краской, чтобы те не могли фиксировать превышения скорости. Сотрудники камеры оттирают и продолжают следить за порядком на дорогах.
- Надо не краской, а наждачкой, - появляются в сети вредные советы. – Даже если стекло, а не пластик, придет в негодность.
Но нашлись среди ярославцев и здравомыслящие люди:
- А просто снизить скорость и проехать по правилам тяжело? Нарушать и портить камеры, которые, кстати, не прячут в кустах, и о них знают все навигаторы и антирадары, это нормально? - возмущаются пользователи.
Портить камеры, действительно, ни к чему. Тем более?теперь появилась карта, на которой отображены все места, где ведется фото и видеофиксация нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU