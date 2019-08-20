Прибирались на даче и попали в больницу: в Рыбинске вспыхнула мышиная лихорадка
В начале августа в инфекционное отделение рыбинской больницы №2 поступили пациенты в тяжелом состоянии.
Как сообщили «Рыбинские известия», у больных одинаковые симптомы, и все они до ухудшения самочувствия прибирались на своих дачах.
— Люди обычно заражаются, когда подметают дачные домики, ворошат старое слежавшееся сено, убирают в подвале или кессоне, — поделилась Наталья Смирнова, заведующая инфекционным отделением больницы № 2.
Когда в воздухе поднимается пыль, вместе с ней в дыхательные пути попадают частички экскрементов с вирусом ГЛПС – геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Также заразиться можно от прямого контакта с зараженным грызуном, взяв его в руки или употребив пищу, по которой ходила мышь.
Симптомы мышиной лихорадки
Если человек заболевает, он жалуется на высокую температуру и сильную головную боль, слабость всего тела. Далее начинает беспокоить боль в пояснице, мочеиспускание становится затруднительным, а затем переходит в гиперурию: за сутки может выделиться до 10 литров мочи.
Из-за нарушения микроциркуляции в сосудах у инфицированного человека краснеет лицо и шея, возможны носовые кровотечения.
Сильная интоксикация вызывает инфекционно-токсический шок, который приводит к летальному исходу.
Что делать, чтобы не заразиться:
- регулярно травите грызунов в подъездах, домах и садовых участках;
- прибираясь на дачах, чердаках и подвалах, не забывайте про перчатки, очки и респиратор;
- в начале дачного сезона мойте полы и все поверхности с хлоркой, используя респиратор и перчатки;
- после уборки проветривайте помещение;
- заделывайте щели в дачных домах;
- вовремя выносите мусор и не оставляйте на столе крошки после приема пищи;
- обязательно мойте овощи и фрукты с огорода;
- тщательно соблюдайте личную гигиену.
ИСТОЧНИК KP.RU