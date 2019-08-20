2019-08-20T12:17:32+03:00
Общество

Прибирались на даче и попали в больницу: в Рыбинске вспыхнула мышиная лихорадка

У больных одинаковые симптомы и тяжелое состояние
Екатерина РЯБЦЕВА
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Заразиться можно от прямого контакта с зараженным грызуномЗаразиться можно от прямого контакта с зараженным грызуномФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В начале августа в инфекционное отделение рыбинской больницы №2 поступили пациенты в тяжелом состоянии.

Как сообщили «Рыбинские известия», у больных одинаковые симптомы, и все они до ухудшения самочувствия прибирались на своих дачах.

— Люди обычно заражаются, когда подметают дачные домики, ворошат старое слежавшееся сено, убирают в подвале или кессоне, — поделилась Наталья Смирнова, заведующая инфекционным отделением больницы № 2.

Когда в воздухе поднимается пыль, вместе с ней в дыхательные пути попадают частички экскрементов с вирусом ГЛПС – геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Также заразиться можно от прямого контакта с зараженным грызуном, взяв его в руки или употребив пищу, по которой ходила мышь.

Симптомы мышиной лихорадки

Если человек заболевает, он жалуется на высокую температуру и сильную головную боль, слабость всего тела. Далее начинает беспокоить боль в пояснице, мочеиспускание становится затруднительным, а затем переходит в гиперурию: за сутки может выделиться до 10 литров мочи.

Из-за нарушения микроциркуляции в сосудах у инфицированного человека краснеет лицо и шея, возможны носовые кровотечения.

Сильная интоксикация вызывает инфекционно-токсический шок, который приводит к летальному исходу.

Что делать, чтобы не заразиться:

- регулярно травите грызунов в подъездах, домах и садовых участках;

- прибираясь на дачах, чердаках и подвалах, не забывайте про перчатки, очки и респиратор;

- в начале дачного сезона мойте полы и все поверхности с хлоркой, используя респиратор и перчатки;

- после уборки проветривайте помещение;

- заделывайте щели в дачных домах;

- вовремя выносите мусор и не оставляйте на столе крошки после приема пищи;

- обязательно мойте овощи и фрукты с огорода;

- тщательно соблюдайте личную гигиену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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