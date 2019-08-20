2019-08-20T10:45:59+03:00
Происшествия

Морда разбита, иномарка на крыше: у двоих ярославцев не задалось утро

На пересечении Толбухина и Богдановича произошло крупное ДТП
Роман РЫЖИКОВ
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Французская иномарка перевернулась на "зебре"Французская иномарка перевернулась на "зебре"Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Во вторник, 20 августа, в Ярославле произошло крупное ДТП. На пересечении проспекта Толбухина и улицы Богдановича столкнулись две иномарки. Дорогу не поделили Renault Sandero и Volkswagen Polo. Ударом французскую иномарку перевернуло на крышу, отбросив на «зебру». У немца сильно помята морда.

- Не задалось у кого-то утречко, - пишут ярославцы в комментариях под снимками с места происшествия в Вконтакте.

В социальных сетях, обсуждая ДТП, пользователи шутят, что виновата погода. Иномарка просто подставила брюшко солнышку. Однако большинство людей отнеслись к происшествию серьезно.

По данным МЧС, в аварии никто не пострадал. В ликвидации ее последствий участвовало несколько спасателей.

ДТП с перевертышем Толбухина Богдановича 20 августа Ярославль .

ИСТОЧНИК KP.RU

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