В Ярославской области вор-домушник украл у мужчины сумку с деньгами
Полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его
Нигде не работающий 39-летний мужчина уже был судимФото: Наталия НЕЧАЕВА
Изменить размер текста:
В Ярославле к 51-летнему жителю Некрасовского района в квартиру проник вор. Он выбил входную дверь, схватил сумку с деньгами и убежал. В сумке было 40 тысяч рублей.
Полиция нашла злоумышленника. Нигде не работающий 39-летний мужчина уже был судим. Он дал признательные показания.
– Следственным подразделением ОМВД России по Некрасовскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Еще одна кража случилась в кафе в Кировском районе Ярославля. Молодой человек разбил окно и вынес с кухни бытовую технику.
ИСТОЧНИК KP.RU