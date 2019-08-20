В Ярославской области вор-домушник украл у мужчины сумку с деньгами

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-20T10:42:20+03:00

Нигде не работающий 39-летний мужчина уже был судим Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Полиции удалось установить личность злоумышленника и задержать его

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В Ярославле к 51-летнему жителю Некрасовского района в квартиру проник вор. Он выбил входную дверь, схватил сумку с деньгами и убежал. В сумке было 40 тысяч рублей.

Полиция нашла злоумышленника. Нигде не работающий 39-летний мужчина уже был судим. Он дал признательные показания.

– Следственным подразделением ОМВД России по Некрасовскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Еще одна кража случилась в кафе в Кировском районе Ярославля. Молодой человек разбил окно и вынес с кухни бытовую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU