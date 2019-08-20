Ярославец разбил окно в кафе и украл с кухни бытовую технику

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-20T10:18:15+03:00

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В Кировском районе 30-летний парень выбил окно, проник в кафе и вынес кухонную бытовую технику на сумму более 70 тысяч рублей.

Правоохранители установили его личность и выяснили, что ярославец уже был судим ранее.

Похищенное изъяли и возбудили уголовное дело по факту кражи.

– Подозреваемым даны признательные показания, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, 22-летняя мать двоих детей полгода воровала одежду и косметику в магазинах, чтобы потом продать это на рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU