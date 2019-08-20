2019-08-20T08:58:27+03:00
Происшествия

В Ярославле на перекрестке Толбухина и Богдановича перевернулась машина

Авария произошла рано утром 20 августа
Полина ЗАЙЦЕВА
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На место аварии уже прибыла карета скорой помощи. Фото: Денис Разин.На место аварии уже прибыла карета скорой помощи. Фото: Денис Разин.
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В центре Ярославля утром 20 августа на перекрестке проспекта Толбухина и улицы Богдановича рядом с магазином «Столбы» произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль. Фото с места происшествия быстро появились в сети.

- Перевернулся автомобиль «Рено», - рассказывает очевидец случившегося. - На месте аварии стояла карета скорой помощи.

В полиции пока нет точной информации о деталях ДТП. Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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