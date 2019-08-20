В Ярославле на перекрестке Толбухина и Богдановича перевернулась машина
Авария произошла рано утром 20 августа
На место аварии уже прибыла карета скорой помощи. Фото: Денис Разин.
Изменить размер текста:
В центре Ярославля утром 20 августа на перекрестке проспекта Толбухина и улицы Богдановича рядом с магазином «Столбы» произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль. Фото с места происшествия быстро появились в сети.
- Перевернулся автомобиль «Рено», - рассказывает очевидец случившегося. - На месте аварии стояла карета скорой помощи.
В полиции пока нет точной информации о деталях ДТП. Мы следим за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU