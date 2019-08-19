2019-08-19T19:43:37+03:00
Происшествия

В Угличе автомобилист провалился в гигантскую яму и бросил в ней машину

Провал асфальта образовался из-за коммунальной аварии
Полина ЗАЙЦЕВА
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Виновник ДТП скрылся с места происшествия, оставив свою легковушку в заложниках грязи. Фото: "Подслушано|Углич"\vk.com.Виновник ДТП скрылся с места происшествия, оставив свою легковушку в заложниках грязи. Фото: "Подслушано|Углич"\vk.com.
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В Угличе Ярославской области 19 августа отечественный автомобиль провалился в гигантскую яму. Инцидент произошел на улице Островско, где накануне из-за коммунальной аварии провалился асфальт. Фото с места происшествия быстро появились в сети.

- Знаки о том, что проезд закрыт, стояли еще18 августа днем, - пишут пользователи.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия, оставив свою легковушку в заложниках грязи. Местные жители не растерялись и быстро предложили закопать машину, мол, в будущем асфальт крепче будет стоять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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