2019-08-19T19:39:14+03:00
Общество

Мостику в Карякинском парке Рыбинска вернут исторический внешний вид

Работы по восстановлению планируют завершить до 1 октября
Полина ЗАЙЦЕВА
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Реставрационные работы нацелены на восстановление первоначального вида объекта.Реставрационные работы нацелены на восстановление первоначального вида объекта.Фото: Администрация Рыбинска
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В рыбинском Карякинском парке восстановят исторический вид мостика. Работы по реставрации уже начались, на данный момент сняты металлические ограждения. Подрядчик проводит необходимые работы по обследованию несущих конструкций.

- Согласно историческим фотографиям мостик в парке был выполнен полностью из красного кирпича. А это значит, чтобы проверить состояние его основных конструкций, необходимо демонтировать все наносные слои до первоначального - кирпичного, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Уточняется, что утраченные фрагменты первоначальной кладки будут заменены кирпичом старого образца «М-200». Работы по восстановлению объекта планируется завершить до 1 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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