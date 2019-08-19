Новый худрук Волковского театра встретился с труппой и губернатором

СЕГОДНЯ 18:10 2019-08-19T18:13:20+03:00

Изменить размер текста: A A

19 августа актер и режиссер Сергей Пускепалис, которого выбрали новым художественным руководителем театра имени Волкова приехал в Ярославль. Утром 19 августа он встретился с коллективом театра. Труппа поприветствовала его аплодисментами.

– Театр – это как форпост культуры, вокруг него должно создаваться другое культурное поле, разных направлений, театр в хорошем смысле – это синтетическое искусство, это и музыка, и текст, и изобразительное искусство, – отметил Пускепалис. – И мы должны встроить его в общий культурный поток, сделать местом притяжения туристов. Я хочу опереться на то, что мы общими усилиями будем действовать. Мне нужно ориентироваться на вашу помощь и понимание.

А затем новый худрук переговорил с губернатором региона Дмитрием Мироновым.

– Вы, конечно, знаете, как непросто развивалась ситуация в театре нынешней весной, когда труппа оказалась на грани раскола, – сказал руководитель области. – Эта ситуация не должна повториться. Театр – очень тонкий организм, он создается десятилетиями, а разрушиться может за один сезон. Поэтому любые перемены нужно тщательно продумывать, советоваться и с коллективом, и с министерством, и с людьми, отвечающими в регионе за политику в сфере культуры. И, конечно же, в первую очередь с жителями области. Вам вместе с артистами и всеми работниками театра нужно будет доказать, что у Волковского есть не только славное прошлое, но и большое будущее.

Кстати, назначение нового художественного руководителя в Волковском театре совпало с еще одним значимым для Первого русского событием.

– Сегодня в федеральное правительство внесен проект указа о придании театру статуса особо ценного объекта культурного наследия народов России, – сообщил приехавший вместе с Пускепалисом в Ярославль заместитель министра культуры России Николай Овсиенко. – Мы рассчитываем, что в ближайшее время это решение будет принято, и первый национальный театр уже в статусе особо ценного объекта культурного наследия народов России, безусловно, докажет, что он первый. С этой целью сюда и прибыл Сергей Пускепалис. Считаю замечательным девиз «Чтобы первый снова стал первым!».

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Окончил Саратовское театральное училище, прошел срочную службу в военно-морском флоте. Десять лет проработал в Саратовском ТЮЗе.

В 2001 году окончил РАТИ (режиссерский курс Петра Фоменко). Еще во время учебы в РАТИ ставил спектакли в самарском театре «Понедельник». После выпуска как режиссер ставил спектакли в московских театрах «Мастерская Петра Фоменко» и театре-студии под руководством Олега Табакова, затем – в омском «Пятом театре».

С 2003 года начал сниматься в кино.

В 2003 – 2007 годах работал главным режиссером Магнитогорского театра драмы имени А.С. Пушкина. Вел курс на театральном факультете Магнитогорской консерватории.

Осенью 2008 года приглашен в Волковский театр для постановки спектакля «С любимыми не расставайтесь» по пьесе А. Володина. Премьера спектакля состоялась 10 февраля 2009 года. В конце театрального сезона занял должность главного режиссера театра. В декабре 2009-го Пускепалис поставил детский спектакль «Снежная кутерьма» по пьесе О. Никифоровой. Следующей его работой стал спектакль «Три сестры» (премьера – 1 июля 2010 года), а завершилась работа Пускепалиса в Волковском спектаклем «Бедный миллионер» по пьесе А. Слаповского (премьера – 18 декабря 2010 года).

На посту главного режиссера Волковского театра Пускепалис работал до февраля 2011 года. С этого времени он ставил спектакли в разных театрах, много снимался в кино.

В декабре 2018 года назначен заместителем художественного руководителя МХАТ имени М. Горького по творческой работе.

В числе наград – премия «Ника» (2007 год), премия киноведов и кинокритиков «Белый слон» в номинации «Лучшая мужская роль», приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучший актер телевизионного фильма/сериала», приз за лучшую режиссерскую работу на фестивале «Амурская осень» и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU